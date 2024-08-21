На покинувших страну россиян распространят статьи КоАП

Правительство одобрило распространение статей КоАП на покинувших страну россиян

Правительство России концептуально поддержало законопроект, наделяющий власти правом составлять административные протоколы на россиян, которые живут за границей и оттуда совершают правонарушения. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Сейчас российское законодательство допускает только уголовное преследование лиц, находящихся за границей. Положения Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) позволяют привлечь уехавшего гражданина лишь по статье «Участие в деятельности нежелательной организации».

По информации издания, речь идет о статьях, связанных с экстремизмом, злоупотреблением свободой слова и дискредитацией российской армии. В кабмине указали, что предлагаемые нормы призваны повысить уровень защищенности интересов общества и государства.

В феврале директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов рассказал, что нахождение за рубежом россиян, имеющих штрафы, не избавит их от уплаты, если у нарушителя в России осталось имущество. В случае, если должник не успел закрыть счета или реализовать имущество, то ФССП не обязательно его физическое присутствие. Средства будут сняты со счетов без участия нарушителя