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05:23, 21 августа 2024Бывший СССР

На Украине ликвидировали фаната Навального из РДК

На Кинбурнской косе ликвидировали боевика-предателя из России Владислава Юрченко

Фото: Jiang Shan / Chinafotopress / Global Look Press

Армия России ликвидировала 22-летнего боевика из «Русского добровольческого корпуса» (РДК) (запрещенная в России террористическая организация) Владислава Юрченко с позывным «Пират». Об этом сообщает издание MK.RU.

Утверждается, что Юрченко заранее оставил прощальное письмо, в котором он рассказал о причинах своего решения участвовать в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Боевик погиб 9 августа вместе с группой солдат ВСУ, пытавшихся высадиться на Кинбурнской косе.

Юрченко также был фанатом российского оппозиционера Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Помимо этого, он принимал участие в подрывной деятельности на российской территории.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала видео допроса жителя Новгородской области, собиравшегося уехать на Украину и вступить в РДК. На кадрах молодой человек говорит, что нашел ролик в интернете, по ссылке перешел на Telegram-канал, через который пытался перевести деньги украинским военизированным формированиям.

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      Артём Верейкин
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