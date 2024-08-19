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11:11, 19 августа 2024Силовые структуры

Собиравшийся вступить в террористическую организацию россиянин попал на видео

ФСБ показала видео допроса жителя Новгородской области, собиравшего на Украину
Начало событий в новости Собиравшегося вступить в РДК и воевать на стороне Украины россиянина задержали

Житель Новгородской области на допросе рассказал следователю ФСБ о своих планах уехать на Украину и вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Русский добровольческий корпус» (РДК). Оперативное видео публикует РИА Новости

На кадрах молодой человек говорит, что нашел ролик в интернете, по ссылке перешел на Telegram-канал, через который пытался перевести деньги украинским военизированным формированиям. Затем он нашел официальный сайт РДК и заполнил анкету о вступлении в его состав, сопроводив припиской о своем желании помочь Украине. Позже россиянин решил самостоятельно выехать на Украину, чтобы воевать там против России.

Ранее 19 августа ФСБ сообщила о задержании мужчины, который планировал через Брянскую область выехать на территорию Украины. В отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене. Молодой человек дал признательные показания.

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      Любовь Ширижик
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