Собиравшегося вступить в РДК и воевать на стороне Украины россиянина задержали

В Новгородской области задержали мужчину за желание воевать на стороне Украины

В Новгородской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который хотел вступить в ряды «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) и уехать на территорию Украины, чтобы воевать против России. Об этом сообщает РИА Новости.

В силовом ведомстве рассказали, что мужчина собирался уехать на Украину через Брянскую область, однако его поймали на территории родного региона. По версии следствия, мужчина сам связался с представителями запрещенных в России организаций и заявил о своем желании вступить в одну из них.

Ранее Московский городской суд вынес приговор в отношении 37-летнего жителя Подольска по делу о государственной измене. Он намеревался нелегально выехать на территорию Украины и вступить там в РДК.