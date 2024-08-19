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10:39, 19 августа 2024Силовые структуры

Собиравшегося вступить в РДК и воевать на стороне Украины россиянина задержали

В Новгородской области задержали мужчину за желание воевать на стороне Украины

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Новгородской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который хотел вступить в ряды «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) и уехать на территорию Украины, чтобы воевать против России. Об этом сообщает РИА Новости.

В силовом ведомстве рассказали, что мужчина собирался уехать на Украину через Брянскую область, однако его поймали на территории родного региона. По версии следствия, мужчина сам связался с представителями запрещенных в России организаций и заявил о своем желании вступить в одну из них.

Ранее Московский городской суд вынес приговор в отношении 37-летнего жителя Подольска по делу о государственной измене. Он намеревался нелегально выехать на территорию Украины и вступить там в РДК.

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      Варвара Митина
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