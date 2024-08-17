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12:59, 17 августа 2024Силовые структуры

Слабослышащего россиянина осудили по делу о государственной измене

«Ъ»: слабослышащий житель Подольска получил 6,5 года за намерение вступить в РДК

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Московский городской суд вынес приговор в отношении 37-летнего жителя Подольска Михаила Рылова по делу о государственной измене. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Слабослышащего мужчину приговорили к 6,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей, признав его виновным в преступлении по статьям 30 и 275 («Приготовление к госизмене») УК РФ. Процесс проходил в закрытом режиме.

Как установил суд, Рылов намеревался нелегально выехать на территорию Украины и вступить там в ряды «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). При этом сперва он приобрел символику РДК, а затем связался с его представителями и неустановленными жителями Брянской области, которые пообещали переправить его за границу. Мужчину задержали в октябре 2023 года, когда он пришел на вокзал обменивать билет и устроил перепалку с кассиром. После десяти суток административного ареста за хулиганство он был задержан уже сотрудниками ФСБ.

Сам осужденный уверяет, что планировал попасть в Германию, где хотел найти высокооплачиваемую работу. Его адвокат также заявлял, что мужчина не годен к службе в вооруженном формировании, так как не может слышать что-либо без специального аппарата.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Нижегородской области по подозрению в госизмене в пользу Украины. Против него завели уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ, а самого фигуранта заключили под стражу.

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      Олеся Мицкевич
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