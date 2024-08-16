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08:41, 16 августа 2024Силовые структуры

Россиянина заподозрили в госизмене из-за связи с телефонными мошенниками

УФСБ: нижегородца обвиняют в госизмене за помощь телефонным мошенникам с Украины

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Нижегородской области по подозрению в госизмене в пользу Украины. По версии следствия, он помогал телефонным мошенникам, сообшило УФСБ России по региону, передает ТАСС.

«Установлено, что житель Нижегородской области был завербован спецслужбами Украины и выполнял их задание по сбору денежных средств, добытых телефонными мошенниками, с граждан Российской Федерации», — указано в сообщении.

Следствие полагает, что денежные средства, похищенные у россиян, нижегородец отправлял на банковские счета, продиктованные представителями спецслужб Украины, и впоследствии они шли на финансовую поддержку Вооруженных сил противника (ВСУ).

В результате против жителя Нижегородской области завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена). Его заключили под стражу.

Ранее правоохранители задержали жителя Великого Новгорода, обвиняемого в совершении государственной измены. Работая на предприятии военно-промышленного комплекса, он установил контакт с представителем ГУР МО Украины и передал ему данные о войсковых частях, о своем работодателе, а также о назначении и объемах выпускаемой продукции.

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      Александра Синицына
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