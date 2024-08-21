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16:35, 21 августа 2024Бывший СССР

Украинский омбудсмен попросил расследовать конфликт между военным и полицейской

Омбудсмен Лубинец попросил расследовать конфликт между военным ВСУ и полицейской

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к главе Национальной полиции Ивану Выговскому и попросил расследовать конфликт между военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павлом Якимчуком и полицейской в Киеве. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале украинского омбудсмена.

«Обратился с запросом к главе Национальной полиции Украины относительно беспристрастного расследования этого случая, а также для усиления контроля и неукоснительного соблюдения требований законодательства относительно недопущения подобного в будущем», — говорится в сообщении.

По его мнению, подобные инциденты могут подорвать доверие общества к правоохранителям. Омбудсмен также предложил проводить дополнительные инструктажи для сотрудников Нацполиции, чтобы те были лучше осведомлены, как общаться с ветеранами.

Конфликт между полицейской и Якимчуком произошел на парковке в Киеве, когда ее муж припарковал машину на месте для инвалидов. После этого, по словам военного, из машины вышла сотрудница полиции и начала его оскорблять.

Ранее на Украине разрешили гражданам использовать найденное оружие. Полиция может разрешить задекларировать оружие и оставить его себе.

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      Илья Таксюр
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