Украинский омбудсмен попросил расследовать конфликт между военным и полицейской

Омбудсмен Лубинец попросил расследовать конфликт между военным ВСУ и полицейской

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к главе Национальной полиции Ивану Выговскому и попросил расследовать конфликт между военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павлом Якимчуком и полицейской в Киеве. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале украинского омбудсмена.

«Обратился с запросом к главе Национальной полиции Украины относительно беспристрастного расследования этого случая, а также для усиления контроля и неукоснительного соблюдения требований законодательства относительно недопущения подобного в будущем», — говорится в сообщении.

По его мнению, подобные инциденты могут подорвать доверие общества к правоохранителям. Омбудсмен также предложил проводить дополнительные инструктажи для сотрудников Нацполиции, чтобы те были лучше осведомлены, как общаться с ветеранами.

Конфликт между полицейской и Якимчуком произошел на парковке в Киеве, когда ее муж припарковал машину на месте для инвалидов. После этого, по словам военного, из машины вышла сотрудница полиции и начала его оскорблять.

Ранее на Украине разрешили гражданам использовать найденное оружие. Полиция может разрешить задекларировать оружие и оставить его себе.