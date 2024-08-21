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15:03, 21 августа 2024Бывший СССР

На Украине партии Порошенко напомнили о его дьяконстве в УПЦ

На Украине у партии Порошенко спросили, является ли он еще дьяконом УПЦ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Адвокат Елена Исаевская спросила у партии Петра Порошенко «Европейская солидарность», является ли их лидер до сих пор дьяконом недавно запрещенной Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом пишет агентство «УНИАН».

Соответствующие запросы адвокат направила в «Европейскую солидарность» и УПЦ. В них она ссылается на информацию СМИ о том, что бывший президент Украины и депутат Порошенко был рукоположен в дьяконы и участвовал в религиозных обрядах УПЦ. Также она поинтересовалась, когда именно политик был рукоположен и продолжает ли выполнять эту функцию. Если же его лишили сана, адвокат попросила уточнить, когда это произошло и на каком основании.

Ранее парламент Украины принял законопроект о запрете УПЦ. Согласно его тексту, общинам дается девять месяцев на то, чтобы разорвать все связи с Русской православной церковью.

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      Илья Таксюр
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