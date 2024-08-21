На Западе заявили об очередном провале США по прекращению огня между Израилем и ХАМАС

Bloomberg: Блинкен не добился соглашения между Израилем и ХАМАС и уехал ни с чем

Госсекретарь США Энтони Блинкен уехал из столицы Катара города Доха 20 августа, так и не сумев заключить соглашение о прекращении боевых действий между радикальной исламской группировкой ХАМАС и Израилем. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

«Камнем преткновения, которое не смогли преодолеть Блинкен и другие посредники, является то, что ХАМАС хочет, чтобы любое прекращение огня означало окончательное прекращение войны, в то время как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет иметь возможность возобновить конфликт, чтобы достичь цели своей страны — уничтожить военный и правительственный потенциал группировки», — говорится в материале.

Отмечается, что Блинкен так и не добился от Израиля готовности идти на некоторые уступки ради прекращения огня и возвращения части заложников, захваченных еще во время нападения ХАМАС в октябре 2023 года.

Ранее Блинкен заявил, что текущие переговоры Израиля с палестинским радикальным движением ХАМАС о прекращении огня могут стать последним шансом на мир. «Это мой девятый визит в Израиль и на Ближний Восток с 7 октября [2023 года], и это решающий момент, вероятно, лучшая, возможно, последняя возможность вернуть заложников домой, добиться прекращения огня», — рассказал он.