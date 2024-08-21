Назван идеальный ужин для худеющих

Терапевт Устинова: при похудении на ужин стоит есть запеченную рыбу и яйца

Здоровый вечерний прием пищи должен включать в себя легкоусвояемый белок и клетчатку, рассказала врач-терапевт, врач-диетолог Елена Устинова. Составляющие идеального ужина при похудении она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам терапевта, рыба и морепродукты, особенно в запеченном виде, — самое лучшее решение для такого ужина. «Кроме того, подойдут яйца, творог, курица, а также нежирная говядина или свинина. Подавать эти продукты следует с овощами, богатыми клетчаткой», — уточнила она. При этом жареное мясо или рыбу в позднее время суток лучше не есть. Лучше приготовить их на пару или на гриле, объяснила врач.

Устинова указала на то, что здоровый ужин предполагает минимум углеводов, поэтому макароны, гречку или рис вечером стоит исключить, как и любую соленую, жирную, сладкую и тяжелую пищу. Ужин, подытожила она, должен быть легким, питательным, быстрым. Врач также рекомендовала ужинать за три-четыре часа до сна.

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