Названа главная проблема российского ЖКХ

Депутат Кошелев: данные об износе коммунальных cетей не отражают их cостояние

Сведения об износе сетей ЖКХ в России отражают лишь бухгалтерские данные об уровне их амортизации, а не фактическое техническое состояние. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.

Депутат полагает, что законопроект Минэкономразвития о концессионных соглашениях в сфере ЖКХ не нужно рассматривать до тех пор, пока Счетная палата не проведет соответствующий аудит. Согласно этому законопроекту, инвесторы, отвечающие за объекты водо- и теплоснабжения по схеме государственно-частного партнерства, могут перезаключить соглашения на новый срок, не участвуя в конкурсных торгах.

Однако сначала нужно дождаться аудита этих соглашений, убежден Кошелев. Бюджетная отчетность, по его словам, не позволяет понять, сколько средств распределяется на отдельные разновидности коммунального хозяйства. Разобраться в этом вопросе, на его взгляд, помогла бы верифицированная база данных, применяемая для оценки состояния сетей ЖКХ.

Ранее в России задумались о новой схеме установления тарифов ЖКХ. Депутаты Госдумы выступили с идеей проведения долгосрочной тарифной политики и утверждения цен на водоснабжение, электроэнергию и вывоз мусора сразу на пять лет, учитывая при этом ежегодную индексацию. Также рабочая группа рекомендовала определить на пять лет экономически обоснованный размер платы за жилищные услуги, включая содержание дома и обслуживание лифтов. В данный момент за установку этих тарифов отвечают УК.