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14:34, 21 августа 2024Экономика

Названы районы Москвы с наиболее подорожавшими новостройками

Новостройки в Москве сильнее всего подорожали в районе Хорошево-Мневники

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В июле 2024 года среди районов Старой Москвы цены на массовое первичное жилье сильнее всего выросли в Хорошево-Мневниках. Локации с самыми подорожавшими новостройками назвали аналитики риелторского агентства Est-a-Tet, пишет РБК.

По информации экспертов, стоимость квадратного метра в Хорошево-Мневниках в таких квартирах за месяц увеличилась на 13,8 процента, до 500,7 тысячи рублей. Коммерческий директор Est-a-Tet Владимир Моребис связал лидерство данной локации с «наличием проектов с остаточным предложением, в которых даже незначительное изменение ассортимента вызывает существенное колебание цены». Вторую строчку в списке занял район Солнцево, где «квадрат» в массовым новостройках подорожал на 11,7 процента относительно июня, до 394,8 тысячи рублей. Замкнуло тройку Бибирево с положительной динамикой в 10,2 процента, до 249 тысяч рублей за квадратный метр жилья.

Между тем средняя цена «квадрата» в массовых новостройках Старой Москвы за месяц, напротив, снизилась на 2,6 процента, или 9,6 тысячи рублей, до 365,3 тысячи рублей.

Ранее в этот же день аналитик Олег Репченко заявил, что недвижимость в России начнет дешеветь в 2025 году.

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