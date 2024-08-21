Ценам на жилье в России предсказали снижение

Аналитик Репченко: недвижимость начнет дешеветь в 2025 году

В настоящее время наблюдается стагнация цен на российские новостройки, однако в 2025 году может проявиться выраженная тенденция к снижению стоимости такого жилья, заявил руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко. Его цитирует «Российская газета».

По словам аналитика, пока застройщики не видят причин для распродаж, тем более что в период ажиотажного спроса продажи шли хорошо и позволили им создать подушку безопасности. Однако ближе к концу года может увеличиться размер скидок, а также станет больше акций типа ремонта или подарочного машино-места.

«По мере завершения текущих объектов застройщикам нужно будет вновь наполнять эскроу-счета. Чтобы привлечь внимание к новым проектам и быстро наполнить эскроу, застройщики будут выводить новые проекты по ценам ниже рынка. Таким образом, в 2025 году может развиться более выраженная тенденция к снижению цен на жилье», — сказал Репченко.

Он убежден, что рынок первичного жилья продолжит остывать, если не будет массовой льготной ипотечной господдержки.

На вторичном же рынке спрос уже просел, хотя цены пока «топчутся на месте». Их падению мешает медленный рост предложения. Собственники предпочитают снимать объекты с продажи, рассчитывая реализовать их осенью, когда, как они полагают, рынок оживет. Поэтому в августе не приходится ждать серьезного изменения цен на «вторичку».

Ранее недвижимость назвали одним из самых безопасных инвестиционных активов для рядовых россиян. Оказалось, что почти каждый пятый приобретатель недвижимости относится к такой сделке как к способу сохранения капитала.