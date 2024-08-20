Россиянам посоветовали одну из самых безопасных инвестиций

«Мармакс»: каждый пятый россиянин покупает недвижимость ради спасения сбережений

В России недвижимость остается одним из самых безопасных инвестиционных активов. Об этом сообщила девелоперская компания «Мармакс», выводы экспертов цитирует «Газета.Ru».

Оказалось, что практически каждый пятый покупатель недвижимости рассматривает эту сделку как способ сохранения капитала. Кроме того, такой актив можно выгодно реализовать даже в условиях кризиса.

Еще одна причина популярности такой инвестиции — это высокодоходный актив. Цена объекта в новом жилом комплексе с момента начала продаж и до введения в эксплуатацию может увеличится на 25, а иногда больше чем на 40 процентов.

Ранее московские собственники квартир прекратили повышать размер скидок при продаже вторичного жилья. В настоящее время средний размер дисконта при продаже такой недвижимости колеблется от 2 до 5 процентов.

Также есть прогнозы, что из-за запрета на строительство мини-квартир в столице цены на них скоро вырастут. Предполагается, что такое жилье распродадут уже до конца 2024 года.