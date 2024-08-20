Собственники квартир отказались повышать скидки на «вторичку»

РБК: средний размер дисконта при продаже квартир в Москве достиг 2-5 %

Собственники квартир в Москве перестали увеличивать размер скидок при продаже «вторички». Об этом пишет РБК со ссылкой на участников рынка.

Средний размер дисконта при продаже вторичного жилья на данный момент составляет от 2 до 5 процентов, уточняет издание. Собственники редко соглашаются на большие скидки, и эксперты связывают это с отсутствием конкурентного преимущества у рынка новостроек. Последнее, в свою очередь, вызвано отменой льготной ипотеки и высокими ставками, рассуждают они.

Пока действовала программа льготной ипотеки, количество сделок со скидками на вторичном рынке в столице продолжало расти, как и размер скидок, уточняют риелторы. C cередины мая средний размер дисконта установился на уровне 5 процентов и с тех пор не менялся, рассказала директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

По словам главы аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олега Репченко, собственники не готовы к серьезному дисконту и скорее снимут квартиру с продажи, чем продадут дешевле.

Ранее стало известно, что в Москве резко выросла средняя стоимость аренды однокомнатных квартир. Сейчас этот показатель достиг 68,2 тысячи рублей, увеличившись на 12 процентов за месяц, уточнили эксперты. В городах-миллионниках, а также в Ленинградской и Московской областях арендное жилье подорожало на 8,3 процента за месяц, составив в среднем 32 тысяч рублей. Аналитики связали это с увеличением спроса и дефицитом доступного предложения.