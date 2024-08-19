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15:03, 19 августа 2024Экономика

В Москве спрогнозировали рост цен на маленькие квартиры

РБК: микроквартиры до 28 квадратных метров в Москве распродадут до конца года

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

Из-за запрета на строительство мини-квартир в Москве цены на такую недвижимость в скором времени вырастут. Об этом пишет РБК по итогам опроса экспертов.

Микроквартиры, имеющиеся в наличии у застройщиков сейчас, будут распроданы уже до конца 2024 года, спрогнозировали аналитики. Напомним, что новую недвижимость площадью менее 28 «квадратов», согласно новым правилам, в Москве и Подмосковье возводить запретили.

Сейчас самые дешевые мини-квартиры в столице стоят от 4,1 миллиона рублей, говорится в обзоре «Яндекс-Недвижимости». Квадратный метр в них стоит дороже, чем в классическом жилье. Исключением является Старая Москва, где микроквартиры в среднем на 9,1 процента дешевле.

Поскольку квартиры площадью 19 квадратных метров будут запрещены к строительству, а минимально возможная площадь окажется на уровне 28 «квадратов», мини-квартиры будут обходиться покупателям на 30-40 процентов дороже, предупредили эксперты. Пока еще экспонируемые на рынке микроквартиры с меньшей площадью (до 28 квадратных метров) также будут очень быстро дорожать, полагают они. Однако этот рост не может быть бесконечным: чтобы сохранялся покупательский интерес, эти квартиры должны стоить на 10-15 процентов дешевле классических «однушек», добавили в компании «Метриум».

Постановление о запрете строительства в столице маленьких квартир мэр Москвы Сергей Собянин подписал в начале августа. По словам основателя агентства недвижимости Ageeva Real Estate Татьяны Агеевой, такая мера будет способствовать улучшению качества жизни. В дальнейшем запрет может вызвать оживление вторичного рынка, допустила эксперт.

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