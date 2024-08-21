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14:50, 21 августа 2024Мир

Обама оценил размер толпы сторонников Трампа

WSJ: Обама пошло пошутил о размере толпы сторонников Трампа

Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Экс-президент США Барак Обама пошло пошутил о размере толпы сторонников кандидата на пост главы государства Дональда Трампа в ходе своей речи на съезде Демократической партии. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«[Дональд Трамп страдает] детскими прозвищами, безумными теориями заговора и странной одержимостью размером толпы», — сказал бывший американский лидер, сделав рукой жест на уровне трибуны и намекнув на мужскую анатомию.

Слова Обамы вызвали смех в зале, однако его представители отказались давать комментарии по данному случаю. Как отмечают авторы материала, Обаме предлагали несколько раз в ходе своего президентства разбавлять речи подобным юмором, но он не использовал такие речевые обороты.

Ранее экс-первая леди США Мишель Обама заявила, что Трамп хочет занять рабочее место для афроамериканцев, под которым подразумевается пост президента страны. Она также обвинила Трампа в том, что он якобы не имеет политических взглядов и «замещает их нападками» на пол и расу кандидата на пост президента Камалы Харрис.

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      Максим Габриелян
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