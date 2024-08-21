Обама предрек борьбу за Америку на президентских выборах

Обама: на президентских выборах развернется борьба за Америку демократов

На предстоящих президентских выборах в США развернется борьба за Америку, которую желает видеть Демократическая партия. Об этом заявил бывший президент США Барак Обама во время съезда партии в Чикаго, передает РИА Новости.

«Теперь в борьбе за Америку, в которую мы верим, все зависит только от нас», — заявил Обама.

Он также призвал сторонников демократов «не питать заблуждений», так как на предстоящих выборах «будет борьба». Бывший президент США заявил, что участники съезда «задают себе очень простые вопросы: "Кто будет бороться за меня, кто подумает о моем будущем, будущем моих детей, о нашем общем будущем?"».

По словам Обамы, кандидата в президенты США, бывшего американского лидера Трампа, не беспокоят вопросы будущего американцев. Кроме того, он назвал Трампа 78-летним миллиардером, который «не перестает ныть о своих проблемах».

В ходе съезда Обама также заявил, что возможный второй срок Трампа будет «сиквелом еще хуже».

