Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:58, 21 августа 2024Мир

Обама назвал возможный второй срок Трампа плохим сиквелом

Обама: второй срок Трампа будет хуже первого, как это бывает с сиквелами

Фото: Mike Segar / Reuters

Возможный второй срок кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа будет хуже первого, как это обычно происходит с сиквелами. Об этом заявил бывший американский лидер Барак Обама, его слова передает Reuters.

«США не нужны еще четыре года шумихи, болтовни и хаоса. Мы уже видели этот фильм, и все мы знаем, что сиквел обычно еще хуже», — отметил политик.

Обама также публично поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих выборах. Он подчеркнул, что «Америка готова к новой главе и своей лучшей истории».

Ранее Трамп заявил, что Харрис отказалась от проведения дебатов 4 сентября на канале Fox News. Он отметил, что «не удивлен решением своего оппонента».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      «Ребята в Курске». Американская ЧВК опубликовала фото своих наемников в российском приграничье. Что об этом известно?

      В МИД предостерегли западные СМИ от посещения Курской области

      Медведев исключил переговоры с Украиной после вторжения в Курскую область

      Россиянин побывал в Пакистане и раскрыл необычный способ местных наказывать школьников

      Обама назвал возможный второй срок Трампа плохим сиквелом

      На Западе заявили об очередном провале США по прекращению огня между Израилем и ХАМАС

      Депутаты предложили установить «флейты» шумным байкерам

      Россиянин прокапался за компанию с женой и попал в реанимацию с кровотечением

      ВС России продвинулись на покровском и торецком направлениях

      Москвичам рассказали о погоде в сентябре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше