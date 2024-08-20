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08:50, 20 августа 2024Мир

Харрис отказалась от дебатов с Трампом

Трамп сообщил, что Харрис отказалась участвовать в дебатах с ним на Fox News

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его соперница, действующий вице-президент и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис отказалась от проведения дебатов 4 сентября на канале Fox News. Его слова приводит Reuters.

Экс-президент отметил, что не удивлен решением своего оппонента. Вместо дебатов он проведет телевизионную встречу с городским советом на площадке Fox News в Пенсильвании, чтобы ответить на вопросы избирателей.

Ранее Трамп сообщил, что договорился с Fox News о проведении дебатов с Харрис 4 сентября. Со стороны вице-президента США последовал отказ принимать участие в дебатах в выбранную им дату. Трамп объяснил его крайне низким IQ своей соперницы.

После того как высокопоставленные республиканцы попросили Трампа смягчить его риторику в отношении Харрис, политик отказался это делать. Экс-президент объяснил свою позицию злостью на Харрис и наличием личного права на оскорбления.

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      Лина Пивоварова
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