Основательница Wildberries Бакальчук назвала свою самую дорогую покупку

Татьяна Бакальчук назвала скрипку для дочери своей самой дорогой покупкой

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук назвала свою самую дорогую покупку. На эту тему она высказалась в интервью Светлане Бондарчук на YouTube-канале «Света вокруг света».

В разговоре с ведущей предпринимательница призналась, что самый дорогой подарок, который она когда-либо приобретала, — скрипка для дочери. По словам бизнесвумен, стоимость музыкального инструмента составила около 400 тысяч рублей. «Это была скрипка середины или конца XIX века», — уточнила Бакальчук.

В августе Татьяна Бакальчук назвала причину развода с мужем. По словам знаменитости, изначально она любила супруга, проявляла жертвенность в отношениях и была идеальной женой. Однако поведение избранника оказалось некорректным и негативно сказывалось на семье.