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18:00, 21 августа 2024Ценности

Основательница Wildberries Бакальчук назвала свою самую дорогую покупку

Татьяна Бакальчук назвала скрипку для дочери своей самой дорогой покупкой

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук назвала свою самую дорогую покупку. На эту тему она высказалась в интервью Светлане Бондарчук на YouTube-канале «Света вокруг света».

В разговоре с ведущей предпринимательница призналась, что самый дорогой подарок, который она когда-либо приобретала, — скрипка для дочери. По словам бизнесвумен, стоимость музыкального инструмента составила около 400 тысяч рублей. «Это была скрипка середины или конца XIX века», — уточнила Бакальчук.

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В августе Татьяна Бакальчук назвала причину развода с мужем. По словам знаменитости, изначально она любила супруга, проявляла жертвенность в отношениях и была идеальной женой. Однако поведение избранника оказалось некорректным и негативно сказывалось на семье.

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      Карина Черных
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