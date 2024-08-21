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04:15, 21 августа 2024Интернет и СМИ

Парень проснулся и обнаружил пугающую деталь на своем холодильнике

Фото: fundlebundle01 / Reddit

Пользователь Reddit с ником fundlebundle01 опубликовал на портале фотографию своего холодильника с необычной деталью. Увиденное на снимке напугало пользователей сети.

На фото, прикрепленном к посту, была изображена нижняя дверца серого холодильника с отпечатками двух ступней человека. Парень отметил, что обнаружил странные следы, когда проснулся. По его мнению, следы на приборе могли принадлежать взрослой женщине.

«Пора вызывать экзорциста», «Это пугает, если вы живете один и это не ваши следы», «Самое время приобрести скрытую камеру», «Может, призраки?» — высказались пользователи в комментариях к публикации.

Они также спросили у парня, нет ли у него лунатизма. В этом случае, по мнению комментаторов, пользователь сам мог оставить эти следы и забыть об этом. Кроме того, они предположили, что отпечатки могли остаться после того, как кто-то открыл холодильник ногой.

Ранее пользователь показал на Reddit находку, обнаруженную им в лесу. Комментаторы назвали увиденное ужасным и признали, что это напугало их больше, чем известный персонаж из фильма ужасов.

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      Мария Большакова
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