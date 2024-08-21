В Санкт-Петербурге по подозрению в организации подпольных борделей задержан начальник отдела школы олимпийского резерва. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
Силовые структуры
Педагога российской спортивной школы задержали за массовое создание подпольных борделей
Педагога спортивной школы задержали за создание подпольных борделей в Петербурге
В Санкт-Петербурге по подозрению в организации подпольных борделей задержан начальник отдела школы олимпийского резерва. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.