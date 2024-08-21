Педагога российской спортивной школы задержали за массовое создание подпольных борделей

Педагога спортивной школы задержали за создание подпольных борделей в Петербурге

В Санкт-Петербурге по подозрению в организации подпольных борделей задержан начальник отдела школы олимпийского резерва. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.

