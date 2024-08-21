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10:42, 21 августа 2024Экономика

Переоформление квартир на мать при разводе признали незаконным

Верховный суд России признал незаконным переоформление жилья на мать при разводе

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Верховный суд (ВС) признал незаконным переоформление недвижимости на родителей при разводе. Такое решение было вынесено по делу, когда один из бывших супругов переписал квартиру на мать, пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о супругах из Белгородской области, которые решили развестись и поделить имущество через суд. Трудности возникли с двумя однокомнатными квартирами. Муж перевел деньги на их покупку на счет своей матери.

Спустя пару месяцев он заключил договоры о покупке, а оплатила их его мать, дав беспроцентный займ сыну. Недвижимость была оформлена на имя мужчины, но он передал их родственнице в счет отступного по договорам займа. При разводе суд решил не делить эти квартиры, не посчитав их совместным имуществом пары. Верховный же суд с этим не согласился.

ВС пояснил, что во время брака мужчина внес на счет матери деньги, которые являлись общим имуществом пары. Поэтому бывшая жена может претендовать на долю в квартирах, хотя и не обжаловала договоры займа и отступного.

«В случае когда при рассмотрении требования о разделе совместной собственности супругов будет установлено, что один из них произвел отчуждение общего имущества или израсходовал его по своему усмотрению вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи либо скрыл имущество, то при разделе учитывается это имущество или его стоимость», — поясняется в решении суда.

Ранее россиянам напомнили, как правильно распределить имущество при разводе. Так, поделить нельзя подаренные или унаследованные объекты. Это правило касается не только недвижимости, но и денег, автомобилей или драгоценностей.

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      Нина Ташевская
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