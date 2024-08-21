Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:09, 21 августа 2024Экономика

Подсчитано число компаний в Европе с российским участием

Moody’s: в Евросоюзе насчитывается 46 тысяч компаний с российским участием

Фото: Scott Graham / Unsplash

В Европейском союзе учреждено 46 тысяч компаний, в которых больше 40 процентами имущественных прав располагают российские граждане. К такому выводу пришли эксперты международного рейтингового агентства Moody’s.

По его данным в июле 2024 года больше всего таких фирм обнаружено: в Чехии (12 тысяч 480 компаний), в Болгарии (9 тысяч 581 компания), в Германии (4 тысячи 296 компаний), в Латвии (3 тысячи 338 компаний) и Италии (2 тысячи 539 компаний).

Подведение такой статистики агентство объяснило новыми требованиями к отчетности по операциям с российскими компаниями, которые включены в 12-й пакет санкций Европейского союза.

В конце июля 2024 года в Евросоюзе задумались о санкциях против источников «гибридных угроз» в рамках украинского кризиса. Речь идет о мерах против тех, кого европейская дипломатия сочтет ответственным за использование мигрантов, организацию диверсий и кибератак, а распространение ложной информации в пользу России.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта причина смерти бойца «Ахмата» в отделе полиции российского города

      Наряд Меган Маркл осудили в сети со словами «будто в темноте собиралась»

      Помогающий бойцам СВО депутат Госдумы получил письмо с угрозами

      В Москве обновили правила размещения зарядок для электромобилей

      В уголовное дело бывшего министра спорта Дагестана добавили еще одну статью

      Россию наводнили поддельные автозапчасти

      Выстреливший в российском тире в отца подросток попал на видео

      Роскошная яхта с туристами затонула за две минуты у побережья Сицилии

      Минобороны заявило о контроле над еще одним населенным пунктом в ДНР

      Офицер ВСУ в отставке предрек разгром украинской армии в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше