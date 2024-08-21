Подсчитано число компаний в Европе с российским участием

Moody’s: в Евросоюзе насчитывается 46 тысяч компаний с российским участием

В Европейском союзе учреждено 46 тысяч компаний, в которых больше 40 процентами имущественных прав располагают российские граждане. К такому выводу пришли эксперты международного рейтингового агентства Moody’s.

По его данным в июле 2024 года больше всего таких фирм обнаружено: в Чехии (12 тысяч 480 компаний), в Болгарии (9 тысяч 581 компания), в Германии (4 тысячи 296 компаний), в Латвии (3 тысячи 338 компаний) и Италии (2 тысячи 539 компаний).

Подведение такой статистики агентство объяснило новыми требованиями к отчетности по операциям с российскими компаниями, которые включены в 12-й пакет санкций Европейского союза.

В конце июля 2024 года в Евросоюзе задумались о санкциях против источников «гибридных угроз» в рамках украинского кризиса. Речь идет о мерах против тех, кого европейская дипломатия сочтет ответственным за использование мигрантов, организацию диверсий и кибератак, а распространение ложной информации в пользу России.