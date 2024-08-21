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11:56, 21 августа 2024Интернет и СМИ

Популярный в России комик описал жизнь в Турции словами «абсолютный хаос»

Комик Слава Комиссаренко назвал жизнь в Стамбуле абсолютным хаосом

Кадр: Слава Коммисаренко / YouTube

Популярный в России белорусский комик Слава Комиссаренко рассказал о жизни в Турции. В стендап-концерте, доступном на YouTube, он назвал жизнь в стране хаосом.

Комиссаренко объяснил, что год прожил в Стамбуле. «Жить в Стамбуле очень тяжело. Очень тяжело, особенно с таким лицом, на котором написано: "*** [обмани-ка] меня хорошенечко". "Вот вам хурма за 600 евро, пожалуйста. Какой килограмм? Шутка!"» — поиронизировал комик.

Юморист также вспомнил, что у него возникли трудности с тем, чтобы положить деньги на счет в турецком банке из-за того, что здание банка «снесли бульдозером». «В Турции — абсолютный хаос», — заключил комик.

Ранее Комиссаренко рассказал неожиданный факт о Чехии. Он признался, что его удивило то, что, заказывая еду, клиент должен сам спускаться к курьеру, чтобы получить свой заказ.

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      Мария Большакова
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