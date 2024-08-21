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16:22, 21 августа 2024Бывший СССР

Правозащитник заявил о незаконности эвакуации россиян из Суджи на Украину

Правозащитник Мартыновский: эвакуировать россиян из Суджи на Украину незаконно

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Эвакуировать россиян из Суджи на Украину незаконно. Об этом заявил правозащитник и соучредитель Регионального центра прав человека Роман Мартыновский, передает «Украинская правда».

По его словам, Украина может эвакуировать россиян на свою территорию только добровольно и лишь из зоны активных боевых действий, в иных случаях это будет считаться депортацией. Он также отметил, что после окончания боев украинские власти должны будут вернуть эвакуированных российских граждан домой. Мартыновский подчеркнул, что если не сделать это вовремя, то международные суды могут обвинить Украину в задержке репатриации.

Ранее министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук допускала, что власти республики могут вывезти в Сумы россиян из Курской области. По ее словам, руководство страны рассматривает возможность проведения «гуманитарных операций» силами украинских военных.

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      Алевтина Запольская
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