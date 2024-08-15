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16:13, 15 августа 2024Бывший СССР

Киев решил вывозить россиян из Курской области на Украину

Министр Верещук: россиян из Курской области могут вывезти в Сумы на Украине

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Украинские власти могут вывезти в Сумы россиян из Курской области. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук, в своем Telegram-канале.

По ее словам, правительство республики совместно с военными прорабатывает возможный маршрут коридора для вывоза гражданских из Курской области России в Сумы.

За день до этого, 14 августа, министр по вопросам реинтеграции также заявляла о намерении Киева открыть коридоры для эвакуации гражданских из Курской области на территорию Украины. По ее словам, в правительстве Украины рассматривают возможность проведения «гуманитарных операций» силами военных.

Ранее Верещук сообщала, что Киев планирует создать на территории Курской области «зону безопасности». По ее словам, это делается с целью «защиты приграничных областей Украины».

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      Александр Курбатов
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