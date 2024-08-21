Премьер Госсовета КНР рассказал о дружбе России и Китая

Премьер Госсовета КНР Ли Цян: дружба России и Китая является непоколебимой

Дружба России и Китая выдержала международную турбулентность и является непоколебимой. Об этом заявил премьер Государственного совета КНР Ли Цян во время переговоров с председателем Правительства Михаилом Мишустиным, его слова передает РИА Новости.

«Китайско-российская отношения выдержали международную турбулентность и имеет давнюю историю. Дружба наших стран является прочной, крепкой и непоколебимой», — отметил премьер.

Ли Цян подчеркнул, что российско-китайская дружба является «общим ценным достоянием» для обоих государств.

Ранее Ли Цян заявил, что целью его визита в Россию является укрепление взаимовыгодного сотрудничества и «продолжение вековой дружбы». Он также выразил убежденность в том, что, благодаря совместным усилиям, отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия Москвы и Пекина «ждет еще более прекрасное завтра».