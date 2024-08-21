Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:54, 21 августа 2024Мир

Премьер Госсовета КНР рассказал о дружбе России и Китая

Премьер Госсовета КНР Ли Цян: дружба России и Китая является непоколебимой
Ли Цян

Ли Цян. Фото: Florence Lo / Reuters

Дружба России и Китая выдержала международную турбулентность и является непоколебимой. Об этом заявил премьер Государственного совета КНР Ли Цян во время переговоров с председателем Правительства Михаилом Мишустиным, его слова передает РИА Новости.

«Китайско-российская отношения выдержали международную турбулентность и имеет давнюю историю. Дружба наших стран является прочной, крепкой и непоколебимой», — отметил премьер.

Ли Цян подчеркнул, что российско-китайская дружба является «общим ценным достоянием» для обоих государств.

Ранее Ли Цян заявил, что целью его визита в Россию является укрепление взаимовыгодного сотрудничества и «продолжение вековой дружбы». Он также выразил убежденность в том, что, благодаря совместным усилиям, отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия Москвы и Пекина «ждет еще более прекрасное завтра».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о взятии в плен 18 бойцов ВСУ в российском регионе на границе с Украиной

      Появились данные о попытке ВСУ устроить техногенную катастрофу в российском регионе

      Спасатели озвучили шансы найти выживших при крушении яхты в Сицилии

      Прокуроры заступились за права российских заключенных

      Рыбак потерял сознание из-за «пощечины» кита

      В России разработали антимикробную пленку для хранения продуктов

      Долг фигуранта дела о теракте в «Крокусе» перед налоговой вырос

      В России спрогнозировали сохранение мирового спроса на российскую нефть

      Премьер Госсовета КНР отметил патриотизм русского народа

      Врач указала на провоцирующую появление морщин позу для сна

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше