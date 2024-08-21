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06:23, 21 августа 2024Мир

Премьер Госсовета Китая раскрыл цели визита в Россию

Премьер Госсовета КНР Ли Цян назвал целью визита в РФ укрепление сотрудничества

Фото: Asanka Ratnayake / Pool / Reuters

Премьер Государственного совета Китая Ли Цян сообщил, что целью его визита в Россию является укрепление взаимовыгодного сотрудничества и «продолжение вековой дружбы». Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел КНР сообщает РИА Новости.

Кроме того, Ли Цян выразил убежденность в том, что, благодаря совместным усилиям, отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия Москвы и Пекина «ждет еще более прекрасное завтра».

Ранее Ли Цян прибыл в Москву с официальным визитом, в ходе которого он встретится с президентом России Владимиром Путиным и председателем Правительства Михаилом Мишустиным. Отмечается, что в рамках визита стороны проведут переговоры по вопросам всеобъемлющего партнерства, а также подпишут ряд межправительственных и межведомственных документов.

Официальный визит премьера Госсовета Китая в Россию пройдет с 20 по 22 августа по приглашению Михаила Мишустина.

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      Маргарита Пименова
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