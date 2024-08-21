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10:27, 21 августа 2024Силовые структуры

Преподавателя российского вуза заподозрили в организации незаконной миграции

Преподавателя РУДН заподозрили в организации незаконной миграции граждан Нигерии

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве 49-летний старший преподаватель департамента информационного менеджмента Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) Экподобо Раймонд Оввигхо задержан по подозрению в организации незаконной миграции граждан Нигерии. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, он подозревается в том, что за деньги помогал гражданами Нигерии заключать фиктивные браки с «русскими невестами». За один такой брак нигерийцы платили ему от 60 тысяч до 160 тысяч рублей. Сейчас известно об 11 иностранцах, которым задержанный помог оформить фиктивный брак. Мужчина действовал с четырьмя подельниками — тремя гражданами России и одним гражданином Нигерии. Вместе они организовали «брачное агентство», которое действовало с 2021 года.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге следователи завершили расследование уголовного дела в отношении начальницы дежурной смены одного из отделов полиции и двух иностранцев за организацию незаконной миграции.

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      Анна Габай
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