Президент Палестины отменил ужин в Турции из-за угрозы покушения

Hürriyet: президент Палестины Аббас отменил ужин в Турции из-за угрозы покушения

Президент Палестины Махмуд Аббас отменил ужин в Турции с депутатами парламента из-за угрозы покушения со стороны Израиля. Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на источники.

«Махмуд Аббас поблагодарил спикера парламента [Турции] Нумана Куртулмуша за предложение [принять участие в торжественном ужине], но заявил, что не может остаться на ужин, и сказал: "Мне нужно добраться до Палестины до наступления темноты"», — отмечается в материале издания.

Как отмечают авторы материала, опасения палестинского лидера вызваны уничтожением лидера палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании и ряда высокопоставленных членов ливанского шиитского движения «Хезболла».

Ранее Аббас посетил с визитом Россию, где встретился с президентом страны Владимиром Путиным. По его словам, Москву нельзя и невозможно исключить из диалога по ближневосточному урегулированию, так как она «всегда искала и ищет пути мирного решения в соответствии с нормами международного права».