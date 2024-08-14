Палестина отказалась исключить Россию из диалога по ближневосточному урегулированию

Президент Палестины: Россию нельзя исключить из ближневосточного урегулирования

Россию нельзя и невозможно исключить из диалога по ближневосточному урегулированию, заявил президент Палестины Махмуд Аббас. Его цитирует ТАСС.

По словам палестинского лидера, Москва «всегда искала и ищет пути мирного решения», поэтому стремится к деэскалации палестино-израильского конфликта «в соответствии с нормами международного права».

Ранее Аббас заявил, что рассчитывает на гуманитарную поддержку со стороны России. Он добавил, что Москва является «одним из самых дорогих друзей палестинского народа».

