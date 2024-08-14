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12:44, 14 августа 2024Мир

Палестина отказалась исключить Россию из диалога по ближневосточному урегулированию

Президент Палестины: Россию нельзя исключить из ближневосточного урегулирования
Махмуд Аббас

Махмуд Аббас. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россию нельзя и невозможно исключить из диалога по ближневосточному урегулированию, заявил президент Палестины Махмуд Аббас. Его цитирует ТАСС.

По словам палестинского лидера, Москва «всегда искала и ищет пути мирного решения», поэтому стремится к деэскалации палестино-израильского конфликта «в соответствии с нормами международного права».

Ранее Аббас заявил, что рассчитывает на гуманитарную поддержку со стороны России. Он добавил, что Москва является «одним из самых дорогих друзей палестинского народа».

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      Виктория Кондратьева
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