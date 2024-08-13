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15:12, 13 августа 2024Мир

Президент Палестины понадеялся на поддержку России

Президент Палестины Аббас Путину: палестинцы рассчитывают на поддержку России
Махмуд Аббас

Махмуд Аббас. Фото: Christophe Ena / Reuters

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что рассчитывает на гуманитарную поддержку со стороны России. Его слова приводит РИА Новости.

«Для меня всегда большая радость общаться и консультироваться с вами, мы в вас верим, мы вам доверяем, и мы чувствуем вашу поддержку», — сказал он на двусторонней встрече со своим российским визави Владимиром Путиным.

«Россия — один из самых дорогих друзей палестинского народа», — подчеркнул Аббас, добавив, что палестинцы продолжают свою борьбу и рассчитывают на поддержку.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что палестинский лидер прибыл в Россию с двухдневным официальным визитом.

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      Виктория Кондратьева
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