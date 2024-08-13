Президент Палестины понадеялся на поддержку России

Президент Палестины Аббас Путину: палестинцы рассчитывают на поддержку России

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что рассчитывает на гуманитарную поддержку со стороны России. Его слова приводит РИА Новости.

«Для меня всегда большая радость общаться и консультироваться с вами, мы в вас верим, мы вам доверяем, и мы чувствуем вашу поддержку», — сказал он на двусторонней встрече со своим российским визави Владимиром Путиным.

«Россия — один из самых дорогих друзей палестинского народа», — подчеркнул Аббас, добавив, что палестинцы продолжают свою борьбу и рассчитывают на поддержку.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что палестинский лидер прибыл в Россию с двухдневным официальным визитом.