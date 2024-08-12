Президент Палестины прибыл в Москву

Замглавы МИД России Богданов: президент Палестины Аббас прибыл в Москву

Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Москву с официальным визитом. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, передает ТАСС.

«Да, он уже прибыл в Москву», — отметил Богданов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Сотрудники посольства Палестины ранее рассказали, что визит Аббаса продлится два дня. Кроме того, планируется встреча и переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Замглавы МИД России Богданов 9 августа анонсировал визит палестинского лидера в российскую столицу. Он подчеркнул, что этот визит представляет «особую важность для координации позиций» по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке и в секторе Газа.