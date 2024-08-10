Визит президента Палестины в Россию подтвердили

Посольство Палестины подтвердило визит президента Аббаса в Россию 12 августа

Посольство Палестины подтвердило визит президента Махмуда Аббаса в Россию 12 августа. Об этом сообщает ТАСС.

«Он послезавтра вечером будет», — подтвердили визит Аббаса в Россию в посольстве Палестины. В диппредставительстве пояснили, что программа визита палестинского лидера в Россию уже согласована. По данным агентства, визит Аббаса в РФ продлится два дня, ожидается встреча с президентом России Владимиром Путиным.

О том, что президент Палестины посетит Россию, сообщил 9 августа спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки замглавы МИД Михаил Богданов.

Богданов подчеркнул, что визит палестинского лидера представляет «особую важность для координации позиций» по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке и в секторе Газа.

7 августа Аббас заявил, что Палестина готова к переговорам с Израилем об окончательном статусе в рамках мирной конференции. По его словам, арабское государство подготовило «дорожную карту», одобренную группой шести арабских государств и представленную на рассмотрение США, Евросоюза и членов Совета Безопасности ООН. В основе этого решения лежит «прекращение израильского присутствия в секторе Газа».