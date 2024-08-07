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08:46, 7 августа 2024Мир

Президент Палестины заявил о готовности к переговорам с Израилем

Аббас: Палестина готова к переговорам с Израилем об окончательном статусе

Фото: Atef Safadi / Reuters

Палестина готова к переговорам с Израилем об окончательном статусе в рамках мирной конференции. Такое заявление сделал президент Палестины Махмуд Аббас в интервью РИА Новости.

По словам Аббаса, Палестина подготовила «дорожную карту», одобренную группой шести арабских государств и представленную на рассмотрение США, Евросоюзу и членам Совета Безопасности ООН. В основе этого решения лежит «прекращение израильского присутствия в секторе Газа».

Это решение предполагает «выход на переговоры об окончательном статусе с израильской стороной в рамках международной мирной конференции». Палестинская национальная администрация готова исполнять свои функции в секторе Газа, отметил президент Палестины.

Ранее Махмуд Аббас заявил, что планирует обсудить в ходе визита в Россию мирный процесс по палестинскому урегулированию. Он рассказал, что постоянно проводит с российским лидером Владимиром Путиным обмен мнениями по всем важнейшим вопросам в целях продвижения мирного процесса.

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      Лина Пивоварова
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