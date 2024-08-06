Президент Палестины заявил о желании обсудить мирный процесс по Газе в России

Президент Аббас: Палестина хочет обсудить в России мирный процесс по Газе

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что планирует обсудить в ходе визита в Россию мирный процесс по палестинскому урегулированию. Об этом он сообщил РИА Новости.

Аббас отметил, что постоянно проводит с российским лидером Владимиром Путиным обмен мнениями по всем важнейшим вопросам в целях продвижения мирного процесса. «Этим мы займемся и в ходе нашего предстоящего визита в Россию», — добавил он.

Махмуд Аббас посетит с визитом Россию с 12 по 14 августа. Ожидается, что 13 августа он проведет переговоры с Владимиром Путиным.

Ранее мэр палестинского города Рамалла Исса Кассис высказался о роли России в разрешении конфликта между Израилем и Палестиной. Он отметил, что Москва находится за пределами фронта, но продолжает «решительную поддержку справедливости в Палестине».