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11:56, 21 августа 2024Экономика

Раскрыты предпочтения москвичей при выборе квартир

«Газета.Ru»: москвичи стали чаще покупать «однушки» в новостройках бизнес-класса

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

За год доля однокомнатных квартир в столичных новостройках бизнес-класса увеличилась до 34,5 процента, а число превысило 7,2 тысячи лотов. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование экспертов компаний «Метриум» и «Аеон Девелопмент».

Таким образом, «однушки» стали самым популярным типом жилья в данном сегменте, подчеркивают аналитики. Ранее они лидировали лишь в массовом сегменте, а также Новой Москве.

Площадь однокомнатных квартир в бизнес-классе несколько превышает площадь таких же квартир в сегменте «эконом»: 44,2 квадратного метра против 37,8 «квадрата». Заметно выше в цене и квадратный метр: 474,9 тысячи рублей против 364 тысяч.

По словам гендиректора компании ООО «Ривер Парк» Ларисы Швецовой, в первом полугодии 2024 года более трети приобретений квартир в бизнес-классе пришлось на жилплощади от 30 до 50 «квадратов». В данный диапазон попадает большая часть компактных квартир, что позволяет сделать вывод о максимальной востребованности «однушек».

Ранее стало известно, что в России выросли темпы удорожания съемных квартир. В августе 2024 года такое жилье в крупных городах дорожало быстрее, чем в аналогичный месяц прошлого года. Аналитики связали это не только с сезонностью, но и с отменой льготной ипотеки, а также с изменением условий семейной ипотеки, что заставило граждан переключиться с покупки жилья на его аренду.

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      Лилиана Набиуллина
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