Республиканцы обвинили напарника Харрис во лжи о его военной службе

Politico: республиканцы-ветераны обвинили Уолца во лжи о его военной службе

Пятьдесят членов Конгресса от Республиканской партии, являющихся ветеранами Вооруженных сил США, подписали письмо в адрес кандидата в вице-президенты от Демократической партии Тима Уолца, в котором обвинили его в «вопиющем искажении» информации и лжи о его военной службе. Об этом сообщает Politico.

Напарник кандидата на пост президента США Камалы Харрис, 24 года прослуживший в Национальной гвардии, подвергся критике из-за ряда очевидных несоответствий, касающихся его службы в армии. «Вы заявили, что "чертовски гордитесь" своей службой, и, как любой американский ветеран, вы должны гордиться. Но нет чести лгать о характере вашей службы», — говорится в письме.

Отмечается, что республиканцы-ветераны также обвиняют Уолца в нарушении правил военной службы с целью уйти в отставку за несколько месяцев до развертывания его подразделения в Ираке, хотя кандидат в вице-президенты объявил о планах своей кампании еще в 2005 году, за несколько месяцев до того, как его подразделение получило приказ о мобилизации.

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию представитель Уолца отметил, что в недавнем заявлении члены Конгресса от Демократической партии высказались о нем как о «стойком защитнике ветеранов и семей военнослужащих».

Ранее Уолца уличили в связях с Китаем. Уточняется, что Надзорный комитет Палаты представителей Конгресса США разбирается в сложившийся ситуации.