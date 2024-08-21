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10:15, 21 августа 2024Путешествия

Рейс российского самолета на Кубу задержали на сутки из-за тайфуна

«Крыша ТурДома»: рейс «России» из Москвы в Варадеро задержали на сутки

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Рейс авиакомпании «Россия» на Кубу задержали на сутки из-за тайфуна в Атлантическом океане. Об этом 21 августа сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что самолет должен был вылететь из московского аэропорта Шереметьево в Варадеро в 09:25 утра 20 августа. Всего время задержки рейса составило 24 часа и 8 минут.

Ранее вылет самолета турецкой авиакомпании Turkish Airlines из Москвы в Анталью задержали более чем на сутки. В аэропорту турецкого курорта проходила «тихая забастовка» персонала, который потребовал увеличения зарплат и компенсаций.

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      Марк Успенский
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