Рейс российского самолета на Кубу задержали на сутки из-за тайфуна

«Крыша ТурДома»: рейс «России» из Москвы в Варадеро задержали на сутки

Рейс авиакомпании «Россия» на Кубу задержали на сутки из-за тайфуна в Атлантическом океане. Об этом 21 августа сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что самолет должен был вылететь из московского аэропорта Шереметьево в Варадеро в 09:25 утра 20 августа. Всего время задержки рейса составило 24 часа и 8 минут.

Ранее вылет самолета турецкой авиакомпании Turkish Airlines из Москвы в Анталью задержали более чем на сутки. В аэропорту турецкого курорта проходила «тихая забастовка» персонала, который потребовал увеличения зарплат и компенсаций.