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11:03, 8 июля 2024Путешествия

Турецкая авиакомпания задержала вылет самолета из Москвы более чем на сутки

Вылет самолета Turkish Airlines из Москвы в Анталью задержали более чем на сутки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вылет самолета турецкой авиакомпании Turkish Airlines из Москвы в Анталью задержали более чем на сутки. Об этом свидетельствуют данные в расписании на сайте столичного аэропорта Внуково.

Лайнер должен был отправиться из московской воздушной гавани на популярный турецкий курорт еще в 13:30 в воскресенье, 7 июля, однако, согласно расписанию, вылет состоится в понедельник, 8 июля, в 15:50.

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В Telegram-канале Ассоциации туроператоров России уточняется, что в аэропорту Антальи проходит «тихая забастовка» персонала, который требует увеличение зарплат и компенсаций. По данным источника, из-за этого любая техническая неполадка вызывает длительную задержку вылетов.

Ранее россиянам дали советы на случай задержек рейсов на курорты Турции. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, в этом случае авиакомпании должны предоставлять пассажирам прохладительные напитки и горячее питание.

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      Марина Черняк
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