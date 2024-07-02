Россиянам дали советы на случай задержек рейсов на курорты Турции

РСТ: при задержках рейсов авиакомпании должны предоставлять еду и напитки

При задержках рейсов на курорты Турции авиакомпании должны предоставлять пассажирам прохладительные напитки и горячее питание. Советы на такой случай россиянам дал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По словам специалиста, напитки предоставляются через два часа, а еда — через четыре. В случае, если вылет задерживается более чем на шесть часов ночью и на восемь часов днем, людей должны заселить в гостиницу.

«У пассажиров всегда есть право возврата без штрафа неиспользованной части билета, но надо понимать, что новый билет может стоить дороже. Поэтому самое разумное, наверное, все-таки использовать перелет, пусть даже с перенесенным временем вылета», — заметил Горин.

Накануне туристам объяснили, что постоянные задержки рейсов в Турцию происходят из-за забастовки сотрудников аэропорта Антальи. Уточняется, что они требуют увеличения заработной платы и улучшения условий труда. В связи с этим их работа сильно замедляется, а рейсы задерживаются или вовсе отменяются.