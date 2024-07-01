Туристам объяснили причины постоянных задержек рейсов в Турцию

Международные рейсы задерживаются в аэропорту Антальи из-за забастовки персонала

Международные рейсы в аэропорт Антальи, Турция, и обратно в другие страны задерживаются из-за забастовки персонала воздушной гавани. Причины постоянных задержек туристам объясняет «Интерфакс» со ссылкой на Alanya Postasi.

Уточняется, что сотрудники требуют увеличения заработной платы и улучшения условий труда. В связи с этим их работа сильно замедляется, а рейсы задерживаются или вовсе отменяются. Проблема в том числе коснулась перелетов в Россию. К примеру, отечественные туристы уже больше суток ожидают вылета в Турцию из московского аэропорта Внуково.

Ранее направлявшиеся в Турцию россияне застряли в аэропорту почти на 16 часов. Непредвиденная ситуация произошла на рейсе авиакомпании Corendon Airlines из Казани в Анталью. Такая длительная задержка была связана с поздним прибытием воздушного судна.