Режиссер сериала «Литейный» высказался о погибшем в Курской области актере

Режиссер Андрей Иванов назвал гибель актера Евгения Шишова ужасной потерей

Режиссер Андрей Иванов, известный по работе над сериалом «Литейный», поделился воспоминаниями об актере Евгении Шишове, погибшем в боях в Курской области. Его слова приводит издание «Абзац».

По словам постановщика, который работал с Шишовым на проекте «Пока идут часы», он был очень хорошим человеком, обладавшим актерским даром.

«Мы работали с ним впервые, но было понятно, что он прекрасный человек, умеющий слушать. Он обладал большим актерским потенциалом, превратил маленькую роль охранника в замечательный эпизод. Его уход — ужасная потеря. Хочется, чтобы такие люди не уходили в молодом возрасте», — заявил Иванов.

Ранее стало известно, что артист Евгений Шишов, который в феврале ушел в зону СВО добровольцем, погиб во время боев в Курской области.