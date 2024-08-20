Актер сериала «Невский» погиб в боях в Курской области. Он ушел добровольцем на СВО и взял позывной Сталкер

Российский актер Евгений Шишов погиб в боях под Курском

Российский актер Евгений Шишов, известный по ролям в отечественных криминальных сериалах, погиб в боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) на территории Курской области. Артист скончался в возрасте 42 лет во время эвакуации в госпиталь.

Погиб в Курской области, защищая территорию России

Последний пост из зоны специльной военной операции (СВО) Шишов опубликовал в соцсетях 31 июля. «Всем джамбо. Хорошего дня! И отличного настроения», — написал тогда актер.

За годы карьеры он исполнил роли в 19 сериалах. В последнем проекте артист снялся в 2023 году: в картине «Пока идут часы» он сыграл охранника. Также в его фильмографии «Морские дьяволы», «Шеф. Возвращение», «Крепкие орешки», «Великолепная пятерка», «Невский», «Полицейское братство» и «Магистраль»

Кадр: фильм «Условный мент-2»

Артист ушел на СВО добровольцем и взял позывной Сталкер

По информации источника Telegram-канала Shot, в феврале 2024 года Евгений Шишов отправился в зону проведения СВО в качестве добровольца, взяв позывной Сталкер. В последнее время он находился в приграничной зоне. 18 августа мужчина получил осколочное ранение и скончался во время эвакуации в госпиталь.

Фото: @e.shishov

Сейчас его тело находится в Ростове. Дома у актера осталась осталась 15-летняя дочь.

Что известно о сражающихся в зоне спецоперации артистах?

В боях в зоне СВО участвует большое число российских артистов, певцов и других публичных личностей. Например, на передовую отправился скандальный адвокат, защищавший актера Михаила Ефремова по делу об аварии, Эльман Пашаев и муж королевы марафонов Елены Блиновской Алексей. Также служить на передовой захотел актер и шоумен Никита Джигурда, однако пока не претворил эти планы в жизнь.

В январе 2023 года на спецоперацию отправился актер, звезда фильма «Виват, гардемарины!» Михаил Мамаев. В апреле 2024-го артист попал в госпиталь.

Ранение в зоне СВО получил актер театра и кино Павел Устинов, снявшийся в таких фильмах, как «Притяжение», «Лед 2» и «Спутник». Артист рассказал, что повредил нервы, мышечные ткани и сухожилия на левой ладони, из-за чего потерял чувствительность руки.

По нам работала артиллерия, ракеты прилетали все ближе и ближе. Нам пришлось прятаться в подвале. В очередной из прилетов мне нужно было определить, по какой цели работает артиллерия. Как только я начал выходить, меня дверью отшибло обратно, взрывной волной Павел Устинов актер

Актер вместе с сослуживцами выбрался из убежища и помогал откапывать подвал, в котором завалило товарищей. Военнослужащих удалось спасти.