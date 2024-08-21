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16:13, 21 августа 2024Экономика

Россия оказалась в пятерке крупнейших импортеров китайского чая

Китайская таможня: поставки чая в Россию выросли почти на 20 процентов

Фото: Kevin Zhao / Reuters

С января по июль 2024 года поставки китайского чая в Россию выросли на 17 процентов и оцениваются в 32,804 миллиона долларов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Государственное таможенное управление КНР.

За это же время Китай экспортировал чай: в Марокко (на 123,5 миллиона долларов), в Гану (на 95,2 миллиона долларов), в Малайзию (на 53,1 миллиона долларов) и в Узбекистан (на 30,9 миллиона долларов).

Кроме того, Китай закупает российский чай. За семь месяцев 2024 года эти поставки оцениваются почти в 72 тысячи долларов. Год назад речь шла о 95,6 тысячи.

Ранее сообщалось, что в июле черный байховый чай вошел в число тех товаров, которые сильнее всего подорожали в российских торговых сетях.

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