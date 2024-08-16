Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:58, 16 августа 2024Экономика

Названы подешевевшие в России продукты питания

АКОРТ: в июле в России сильнее всего подешевели овощи «борщевого набора»

Фото: Nick Collins / Unsplash

В июле 2024 года в России сильнее всего снизились цены на овощи из «борщевого набора», баранину, яблоки и яйца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли.

Морковь подешевела на 16,1 процента, свекла — на 15 процентов, картофель — на 13,67 процента. Однако наблюдается аномальная ситуация с ценами на капусту, стоимость которой в августе обычно опускается, однако в этом году растет.

АКОРТ отмечает, что в июле также заметно подешевели баранина (на 7,77 процента), сезонные яблоки (на 7,03 процента) и куриные яйца (почти на 6 процентов).

Сильнее всего в июле в торговых сетях подорожали черный байховый чай, белокочанная капуста, сливочное масло, вермишель и молоко.

Ранее появился прогноз, что в конце лета и начале осени российские производители продуктов повысят закупочные цены для ретейлеров на 5-40 процентов.

В свою очередь, Минсельхоз заверил, что Россия сможет избежать резкого подорожания продуктов за счет высокого насыщения внутреннего рынка и мер господдержки.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Владивосток и Приморье остались без света. На дорогах после отключения светофоров начались массовые ДТП

      На мирового автогиганта подали в суд за падения акций

      Россиянин выбросил из окна загоревшийся электросамокат и попал на видео

      В Молдавии суд приостановил деятельность оппозиционной партии

      В России подготовили главный нацпроект по развитию экономики

      В центре Москвы выросли помидоры

      В Курской области пленили добровольно вступившую в ВСУ девушку

      Перечислены отличия iPhone 16 от старых смартфонов Apple

      Вооруженные мужчины похитили критиковавшего власти блогера

      Самый популярный фестиваль России объявил о возвращении в 2025 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше