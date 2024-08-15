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11:37, 15 августа 2024Экономика

Риск скачка цен на продукты оценили

Минсельхоз: в России не будет резкого скачка цен на продукты

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия сумеет избежать резкого скачка цен на продукты за счет высокого насыщения внутреннего рынка и мер господдержки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Кроме того, в ведомстве заверили, что российские производители не переносят рост себестоимости в отпускные цены в полном объеме. Они сдерживают темпы подорожания за счет собственной рентабельности.

Ранее появилась информация, что в конце лета и в начале осени производители продуктов в РФ поднимут закупочные цены для ретейлеров на 5-40 процентов. Отмечается, что это не будет связано с сезонным фактором. Сильнее всего, согласно этому прогнозу, должны подорожать кондитерские изделия.

Аналитики «Руспродсоюза» выяснили, что с начала 2024 года минимальная корзина продуктов питания на одного человека в России подорожала на 10,6 процента, до 6656,5 рубля.

По данным Минэкономразвития, в середине июля годовая инфляция замедлилась до 9,21 процента.

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