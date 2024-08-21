Россиян предупредили об атаках на профили WhatsApp перед 1 сентября

Калемберг: число атак с целью угона профилей WhatsApp выросло перед 1 сентября

Количество атак с целью угона профилей в мессенджере WhatsApp выросло перед 1 сентября. Об этом агентству РИА Новости рассказал коммерческий директор компании SafeTech Денис Калемберг.

«Перед 1 сентября растет число атак с использованием социальной инженерии в стиле "Проголосуй за мою дочку". Полагаем, что активизация злоумышленников связана с приближающимся днем знаний, возвращением из отпусков и ожившими школьными чатами», — считает эксперт.

Он также рассказал о методе, который в этом случае используют злоумышленники — сначала они отправляют жертве сообщение от знакомого с просьбой проголосовать за своего ребенка в каком-либо конкурсе. К сообщению прикреплена ссылка, перейдя по которой человек еще раз проходит авторизацию в мессенджере, в результате чего мошенники угоняют данные аккаунта.

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